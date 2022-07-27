Число случаев COVID-19 в мире превысило 572,3 млн

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 572 398 380, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 388 967 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 90 733 888 и 1 027 886.

Индия - 43 938 764 и 526 167.

Бразилия - 33 659 879 и 677 494.

Франция - 33 840 851 и 152 719.

Германия - 30 598 385 и 143 545.

Великобритания - 23 422 956 и 183 419.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды - 822,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 142, Франции - 2 313, Германии - 1 702, Великобритании (по состоянию на утро четверга прошлой недели, позднее не обновлялись) - 2 663. Данные по США не приводятся.