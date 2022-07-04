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В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи
Фото: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство Италии в понедельник объявило режим чрезвычайной ситуации в большинстве районов на севере страны, страдающих от засухи, передает Associated Press (AP).

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации распространяется на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето. В некоторых городах, в частности, в Вероне, из-за засухи даже ввели ограничения на использование воды.

Решение правительства ввести режим чрезвычайной ситуации позволяет направить 36,5 млн евро средств главным сельскохозяйственным регионам. AP отмечает, что размер помощи одобрил кабинет министров в понедельник вечером.

При этом, подчеркивается, засуха начинает затрагивать районы южной и центральной Италии.

В конце июня отраслевая ассоциация CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) предупреждала, что сильнейшая за 70 лет засуха в Италии может нанести сельскохозяйственной отрасли страны ущерб в размере 3 млрд евро.

Отсутствие дождей и 40-градусная жара угрожает 30-40% урожая сельскохозяйственных культур в этом сезоне, цитирует экспертов AP. Сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто.

Между тем, река По - крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны - обмелела без дождей.

"Обычно расход воды в реке По составляет порядка 160 тысяч литров в секунду, а сейчас показатель колеблется между 30 тысячами и 60 тысячами литров в секунду", - сказал президент ирригационной организации West Sesia Стефано Бондеза.

Последствия засухи остро ощущаются в Милане, самом богатом городе Италии. Так, мэр Джузеппе Сало постановил закрыть городские фонтаны, а миланский архиепископ Марио Дельпини совершил паломничество по церквям в пригородах, проведя молебен о ниспослании дождя.

Италия
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