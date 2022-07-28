Аэропорт Софии возобновил работу после эвакуации двух терминалов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Софии вернулся к работе в штатном режиме после эвакуации и проведения проверки по сигналу о возможном минировании. Бомб на предприятии не нашли, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Сигнал о минировании аэропорта поступил незадолго до 9 утра в четверг (время совпадает с московским), около 10:30 аэропорт возобновил работу.

Людей эвакуировали из обоих терминалов, поскольку в сообщении о минировании не уточнялось, где именно заложено взрывное устройство.

По факту инцидента идет расследование.