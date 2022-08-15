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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В аэропорту Кишинева VIP-зал закрыли из соображений безопасности

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Кишинева остановили работу VIP-зала, чтобы обеспечить антитеррористическую защиту объектов критической инфраструктуры". Это решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.

"За исключением членов экипажа, доступ в здание, где размещен VIP-зал аэропорта, будет запрещен пассажирам, работникам хозяйствующих субъектов или органов государственной власти, которые работают или в чьи функциональные обязанности входит деятельность в рамках аэропорта", - говорится в пресс-релизе.

Пограничная полиция будет помогать в осмотрах зданий и территории аэропорта и поиске там взрывоопасных материалов или веществ. Сотрудники антитеррористического подразделения Службы информации и безопасности проведут обучение сотрудников пограничной полиции.

Меры безопасности в международном аэропорту Кишинева были усилены с 1 августа. С этого дня в здание аэропорта пускают только персонал и путешественников, у которых есть билет на вылет. Для входа и выхода выделены отдельные коридоры. При входе в здание установлены сканеры для проверки ручной клади и багажа. Аэропорт патрулируют кинологи с собаками, а парковка разрешается только в специально оборудованных местах. В непосредственной близости от аэропорта запрещена стоянка и остановка частного транспорта. Въезд на стоянку разрешен после дополнительного досмотра автомобилей.

Эти меры приняты после того, как за последние полтора месяца правоохранители получили более 40 ложных сообщений о минировании аэропорта Кишинева. Эти сигналы поступали каждый день, а иногда по нескольку раз в сутки. Последнее сообщение о минировании пришло 15 августа утром. После принятых мер безопасности аэропорт проверяют без эвакуации и без прекращения работы основных служб.

Молдавия Кишинев
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