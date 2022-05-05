Аэропорт, мэрию и школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Из-за анонимного сообщения о возможном акте терроризма в Петропавловске-Камчатском в четверг эвакуируют все школы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе добавили, что также поступила информация о минировании зданий местного отделения Пенсионного фонда, аэропорта Петропавловска-Камчатского, административно- контрольного управления и мэрии краевого центра, а также Верхне-Мутновской ГеоЭС.

Оперативные службы проверяют здания на наличие взрывных устройств, отметили в горадминистрации.

Всего в Петропавловске-Камчатского работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.

Ранее из-за частых сообщений о минированиях все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы, чтобы школьники нагнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий после анонимных сообщений с угрозами.

С начала года на Камчатке из-за сообщений о якобы готовящихся актах терроризма эвакуация в школах проходила уже около 20 раз.

Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.