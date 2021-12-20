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Аэропорт Саратова эвакуирован из-за сигнала о минировании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Эвакуация проходит в аэропорту "Гагарин" в Саратове из-за угрозы теракта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На почту поступило сообщение о минировании. На месте работают экстренные службы. Пассажиры выведены из здания аэропорта", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили о проведении "мероприятий, связанных с обеспечением безопасности". О каких конкретно мероприятиях идет речь, пресс-служба не уточнила.

На данный момент задержанных рейсов нет.

Это уже третий за декабрь инцидент в "Гагарине", связанный с угрозами минирования.

Ранее в понедельник стало известно, что в аэропорту Южно-Сахалинска была проведена эвакуация из-за поступившего сообщения о бомбе.

"В понедельник в 14:52 местного времени (06:52 по Москве) на электронную почту поступило сообщение о том, что заминированы все аэропорты России и по всем аэропортам проводятся мероприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Спецслужбы в ходе проверки не нашли взрывных устройств в аэропорту.

Саратов

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