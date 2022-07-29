Варшава отметила спад притока нелегалов после постройки забора на границе с Белоруссией

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В МВД Польши признали эффективность заграждения, построенного на границе с Белоруссией, сообщил в эфире Первой программы польского радио заместитель министра внутренних дел страны Мацей Вонсик.

"К счастью, мы проявили инициативу и осенью прошлого года приняли решение о строительстве заграждения на польско-белорусской границе. Сооружение физического заграждения уже завершено, теперь мы сооружаем электронное заграждение. В связи с этим миграционное давление на польской границе уменьшилось в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Попытки прорыва через польскую границу заканчиваются неудачами", - сказал он.

По его сведениям, "более значительное давление испытывает сейчас литовская граница".

"Литовцы должны завершить строительство заграждения осенью, но оно не настолько мощное, как польское. Литва располагает значительно меньшими средствами, чем Польша, а ее граница значительно длиннее, чем польская. У них более 500 км границы с Белоруссией", - добавил Вонсик.

Варшава не получила на строительство заграждения никакой поддержки со стороны ЕС, отметил он, но назвал понесенные расходы необходимостью.

"Польское правительство не будет экономить на безопасности", - сказал замминистра.

Физический барьер на польско-белорусской границе был достроен 30 июня. Это стальное заграждение длиной 186 км и высотой 5,5 метра, увенчанное колючей проволокой.

В сентябре должна быть завершена установка 202-километрового барьера, который пройдет также по водным участкам границы. Он будет состоять из подземного кабеля-детектора, камер дневного и ночного видения, а также тепловизоров через каждые 100 м вдоль границы.

Общая стоимость строительства исчисляется суммой в 1,6 млрд злотых (около 340 млн евро).

Возвести заграждение на границе польские власти решили осенью 2021 года в разгар кризиса с попытками мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки пробраться в Польшу из Белоруссии.