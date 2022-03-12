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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Польша заявила о попытке силового форсирования границы со стороны Белоруссии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Польская погранслужба обвинила белорусских пограничников в том, что они участвовали в забрасывании польских патрулей камнями и бревнами во время новых попыток нелегальных мигрантов прорваться через границу.

"11 марта на территорию Польши пробовали нелегально проникнуть из Белоруссии 46 человек. Иностранцы и белорусские пограничники бросали в патрули камни и бревна. Сегодня до 7 часов утра задержано уже 26 иммигрантов. На участке погранзаставы Мельник имела место очередная попытка силового форсирования границы", - говорится в сообщении погранслужбы Польши.

Ранее польская пограничная стража констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов.

Ситуация на границе Польши с Белоруссией

В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года число таких попыток превысило 1,5 тыс.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима".

Польша Белоруссия

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