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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В 93 из 96 департаментов Франции ограничено потребление воды

В 93 из 96 департаментов Франции ограничено потребление воды
Засуха на юге Франции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На европейской территории Франции в 93 департаментах из 96 введены ограничения на потребление воды из-за жары и засухи, сообщает BFMTV. В 46 из 93 департаментах ситуация оценивается как критическая.

Ограничения включают запрет поливать сады и огороды в определенные часы и отключение подачи воды ряду потребителей, в том числе сельхозпредприятиям. В подаче воды приоритет отдается больницам, пожарным службам, потребителям питьевой воды.

Как отмечает Министерство экологии, административные меры пока не затронули только Париж и департаменты О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.

По данным Meteo-France, июль 2022 года оказался самым засушливым с 1959 года, за всю историю наблюдений. За исключением нескольких гроз в начале месяца, осадков в стране выпало крайне мало.

Природные пожары в Европе

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