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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Британия дала своим резидентам еще два месяца на сворачивание операций с Росбанком

Британия дала своим резидентам еще два месяца на сворачивание операций с Росбанком
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Великобритания дала еще два месяца на сворачивание операций с Росбанком, подконтрольным подпавшему под санкции Владимиру Потанину.

Обновленная генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и действует до 30 сентября 2022 года.

Великобритания в конце июня ввела санкции против группы российских бизнесменов, в том числе владельца холдинга "Интеррос" и крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина. В список Потанин был включен как контролирующий собственник Росбанка ("Интеррос" в апреле приобрел кредитную организацию, которой владел в прошлом, у покидавшего российский рынок Societe Generale).

Первоначально лицензия на сворачивание операций с Росбанком действовала с 30 июня до 30 июля.

Великобритания Владимир Потанин Росбанк
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