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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

Societe Generale получил убыток, списав 3,3 млрд евро из-за ухода из России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2022 года из-за масштабных списаний в связи с продажей российских активов.

Его чистый убыток в апреле-июне составил 1,48 млрд евро по сравнению с прибылью в 1,44 млрд евро за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе банка.

В середине мая Societe Generale закрыл сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе "Интеррос" Владимира Потанина. В связи с этой сделкой банк зафиксировал доналоговый убыток в размере 3,3 млрд евро.

Операционная прибыль банка увеличилась до 2,39 млрд евро с 2,01 млрд годом ранее.

Чистый банковских доход (аналог выручки) увеличился на 12,8%, до 7,065 млрд евро.

Французский розничный бизнес SG увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 18,7%, до 539 млн евро, выручку - на 8,5%, до 2,26 млрд евро.

Прибыль подразделения международного розничного банкинга и финансовых услуг составила 694 млн евро, увеличившись на треть. Выручка повысилась на 15,8%, до 2,3 млрд евро.

Подразделение глобального банкинга и решений для инвесторов увеличило прибыль почти в полтора раза, до 742 млн евро, выручку - на 18,3%, до 2,56 млрд евро.

Доход от операций с акциями в апреле-июне увеличился на 7,5% в годовом выражении и составил 833 млн евро. Выручка от операций с активами с фиксированным доходом и валютами выросла в полтора раза, до 683 млн евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня равнялся 12,9%, не изменившись за квартал.

С начала 2022 года капитализация Societe Generale упала на 26,2% - до 16,79 млрд евро.

Societe Generale Франция Росбанк Интеррос Владимир Потанин
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