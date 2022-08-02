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Роспотребнадзор посоветовал гражданам из уязвимых групп носить маски в людных местах

Роспотребнадзор посоветовал гражданам из уязвимых групп носить маски в людных местах
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор на фоне роста заболеваемости коронавирсуом в РФ из-за распространения новых, более заразных подвариантов штамма "омикрон", рекомендует гражданам из уязвимых групп надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом для снижения риска заражения.

"Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "Омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции руки", - сообщили журналистам в ведомстве по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой совещания.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по итогам недели в России зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости по итогам недели вырос на 67,6%, превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 15 регионах.

Также в ведомстве сообщили, что среди заболевших за последние две недели к линии BA.1 (исходный вариант "омикрон"-штамма) отнесено только 0,83% образцов от общего количества исследований, к линии BA.2 ("стелс"-омикрону) - 16,4%, к линиям BA.4/BA.5 - 82,58%. Геномные последовательности, отнесенные к штамму "Дельта" и подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "омикрон", фиксируются в единичных случаях.

Кроме того, руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам дано поручение организовать кампанию по информированию населения о способах профилактики COVID-19 в летний период. Также руководителям управлений поручено принимать меры реагирования с учетом сведений мониторинга изменчивости штаммового состава и возникновения новых геновариантов COVID-19. Эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции в России остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор
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