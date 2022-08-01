США ожидают от Китая разумных действий в случае решения Пелоси посетить Тайвань

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти КНР проявить сдержанность в случае, если спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси примет решение отправиться с визитом на Тайвань.

"Если спикер решит совершить этот визит, и Китай постарается создать какой-либо кризис или будет способствовать росту напряженности, то ответственность будет целиком на Пекине", - сказал он журналистам.

"В случае визита мы ожидаем, что Китай будет действовать разумно и не будет содействовать эскалации ситуации", - продолжил он.

Он отметил, что Пелоси представляет независимую от администрации США ветвь власти - законодательную - и самостоятельно примет решение о возможном визите на Тайвань.

Блинкен напомнил, что американские конгрессмены уже посещали Тайвань, в том числе в этом году.

Если Пелоси отправится на Тайвань, то она станет самым высокопоставленным выборным должностным лицом США, посещавшим остров с 1997 года: тогда там побывал республиканец Ньют Гингрич.

Маршрут Пелоси был официально обнародован ее офисом только 31 июля, в него входят визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, о Тайване, как и ранее, не упоминается.