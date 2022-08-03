Минобороны РФ заявило, что удар HIMARS по СИЗО в Еленовке был нанесен с северо-запада

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Удар реактивной системой залпового огня американского производства HIMARS по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке был нанесен с северо-западного направления, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Направление пролома крыши и очаг Еленовкаа возгорания прямо указывают на то, что удар был нанесен с северо-западного направления. Стрельба велась с траектории Марьинка - Курахово - треугольник Сергеевка - Покровск - Удачное", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он заявил, что удар по следственному изолятору временного содержания в Еленовке в ДНР был целенаправленно нанесен украинскими военными 29 июля 2022 года в 00:20 реактивной системой залпового огня американского производства HIMARS.

Непосредственно в блоке, по которому был нанесен удар, располагались 193 человека, большинство - члены полка "Азов". В результате обстрела поврежден один блок изолятора, погибли 50, ранены 73 военнопленных и пострадали восемь сотрудников СИЗО.