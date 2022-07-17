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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:25

Российские военные эвакуировали за сутки более 5 тысяч детей из Украины и Донбасса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из мест боевых действий на Украине и в Донбассе за сутки эвакуировано более 5 тысяч детей, всего за время спецоперации - более 412,5 тысяч, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28 424 человека, в том числе 5 148 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 612 747 человек, из которых 412 553 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

По его словам, российскую границу за сутки пересекло 5 150 личных автомобилей, всего за время военной операции - 417 210.

Мизинцев также заявил, что у Минобороны РФ есть данные о размещении украинских подразделений с тяжелым вооружением, огневых позиций и складов с боеприпасами на территории гражданских объектов в Одессе, Харькове, Славянске и Соледаре (ДНР).

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о контроле над всей территорией ЛНР.

Хроника 24 февраля – 17 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР ДНР
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