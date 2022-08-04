Защита Грайнер не исключила подачи прошения о помиловании

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты баскетболистки Бриттни Грайнер пообещали использовать все возможности для ее освобождения, в том числе подачу прошения о помиловании.

"Мы будем рассматривать любые возможности исходя из ситуации и пожеланий нашей подзащитной, будем делать все возможное, чтобы она скорее оказалась на свободе в любом случае", - ответила адвокат Мария Благоволина на вопрос "Интерфакса" о возможности подать такое прошение.

На вопрос журналистов о самочувствии Грайнер после приговора Благоволина заявила, что спортсменка чувствует себя плохо.

"Бриттни очень расстроена, она передала сообщение для семьи, но, конечно, оно не для прессы", - сказала адвокат.

Защита намерена при первой возможности посетить американку. По словам Благоволиной, у Грайнер и ее адвокатов "нет жалоб на следственный изолятор".

Ранее после приговора защита американки пообещала подать апелляцию на решение суда.

Химкинский суд 4 августа приговорил Грайнер к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей за хранение и контрабанду наркотиков. Гособвинение просило для нее 9,5 года колонии. Защита просила ее оправдать.

В суде Грайнер заявила, что положила гашишное масло, которое ей прописал врач в США, в свой багаж случайно, по недосмотру.



Наркотик нашли в ее вещах при досмотре в "Шереметьево", когда она прилетела в Россию в марте.

Представители руководства США заявляли, что считают своим приоритетом освобождение Грайнер и осужденного по обвинению в шпионаже Пола Уилана. Идут переговоры об их обмене.