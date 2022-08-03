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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон во вторник обратился с призывом к Москве принять предложение, касающееся обмена заключенными, сообщил на брифинге в Белом доме представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы выступили с серьезным предложением и призываем Россию принять его", - сказал он.

В понедельник Вашингтон получил от Москвы ответ на предложение по обмену заключенными - россиянина Виктора Бута на граждан США Бритни Грайнер и Пола Уилана, но воспринял эту реакцию скептически, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее Кирби заявил, что Россия, по его мнению, "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил по телефону судьбу осужденных граждан США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я призывал к тому, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

США Россия Пол Уилан Виктор Бут Бриттни Грайнер
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