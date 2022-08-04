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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Байден назвал приговор Бриттни Грайнер неприемлемым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал неприемлемым решение Химкинского городского суда, который приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за ввоз наркотиков. Заявление президента опубликовано на сайте Белого дома.

В миреCNN сообщает, что США предложили обменять Виктора Бута на Грайнер и УиланаЧитать подробнее

По словам Байдена, в России спортсменку удерживают необоснованно, и все в мире об этом знают.

Он призвал Россию немедленно освободить Грайнер и отпустить к ее близким и к ее команде. Его администрация продолжит неустанно добиваться освобождения и возвращения на родину Грайнер и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана, пообещал он.

"Госсекретарь [Энтони] Блинкен, команда президента Байдена по нацбезопасности, все правительство остаются приверженными тому, чтобы Бриттни Грайнер безопасно вернулась домой", - сказала журналистам в Химках временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. По ее словам, посольство США считает вынесенный приговор "незаконным". На вопрос журналистов о возможном обмене Грайнер она не ответила.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК). Она приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Защита спортсменки будет обжаловать этот приговор.

Подсудимая сказала, что приговор ей понятен. Ранее она объясняла, что положила в багаж наркотик, назначенный ей врачом в США, случайно и знала, что ввозить наркотики в Россию нельзя.

Ее задержали в марте в "Шереметьево" по прилете в Россию после того, в ее багаже нашли гашишное масло.

Грайнер выступала за сборную США и в ее составе выиграла золото ОИ-2016 и ОИ-2020. С 2015 года она играет за екатеринбургский клуб УГМК.

США Джо Байден Бриттни Грайнер Химкинский суд Пол Уилан Виктор Бут
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