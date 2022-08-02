Песков назвал "хорошей возможностью сверить часы" встречу Путина и Эрдогана

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что встреча 5 августа в Сочи президентов России и Турции станет хорошей возможностью "сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов". Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия, это и экономика, обсуждение региональных проблем - это и Сирия, это и Украина. Хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов", - сказал он.

Также, по его словам, два лидера обсудят международную политику.

"Повестка дня, мы видим, весьма и весьма напряженная, - добавил Песков. - График, конечно, напряженный, много бесед помимо переговоров, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее, происходят в большом количестве в течение дня у президентов".

На уточняющий вопрос журналистов, удастся ли Путину искупаться в море, он ответил: "Не могу вам сказать, это зависит от рабочего графика - иногда удается, иногда нет".

1 августа, комментируя выход из порта Одессы первого после перерыва судна с украинским зерном, представитель Кремля назвал эту перевозку хорошей возможностью проверить эффективность стамбульских соглашений. Он также выразил надежду, что "со всех сторон все договоренности будут выполняться".

22 июля в Стамбуле представители Украины, России, ООН и Турции подписали соглашения о порядке вывоза из украинских портов судов с украинским зерном и другими сельхозпродуктами. Одновременно был подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН об экспорте российской сельхозпродукции на ближайшие три года. В Москве рассчитывают, что ООН поможет добиться отмены возникших ограничений на доступ российских продуктов на мировые рынки. В МИД уже не раз отмечали пакетный характер достигнутых в Стамбуле договоренностей и высказывали мнение, что договоренности по украинскому зерну и по российским сельхозпродуктам должны реализовываться одновременно.