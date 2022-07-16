Российские ВКС сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили об уничтожении российской авиацией двух украинских самолетов МиГ-29 и одного Су-25.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой народной республики", - добавил он.

Кроме этого Конашенков заявил об уничтожении российскими средствами ПВО 14 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР.

"Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка Донецкой народной республики перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области - два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - сообщил он.

Всего, по данным министерства, в ходе военной операции на Украине уничтожены 256 самолетов, 139 вертолетов, 1 557 беспилотников, 355 зенитных ракетных комплексов, 4 073 танка бронемашины, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 253 автомобиля.