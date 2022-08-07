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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Власти Энергодара сообщили о новом ударе по Запорожской АЭС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по территории Запорожской АЭС, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части области.

"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

"Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", - уточнили в администрации.

Власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Хроника 24 февраля – 07 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС Энергодар
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