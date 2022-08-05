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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что украинская армия нанесла три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар с 16:20 до 17:24.

"В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока номер три, снижена вырабатываемая мощность энергоблока номер четыре", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным российских военных, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода, которое удалось оперативно ликвидировать.

"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - заявили в Минобороны РФ.

"В общей сложности было выпущено 20 152-миллиметровых снаряда. Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины) с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией", - заявили в Минобороны РФ.

"Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой Организации Объединенных Наций международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - отмечается в заявлении Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 05 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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