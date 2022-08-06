В Минобороны РФ заявили о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В результате произошедшего накануне обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины важная инфраструктура не пострадала, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"В результате обстрелов повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения. Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

Он отметил, что украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по территории АЭС 5 августа во время плановой смены сотрудников.

"При этом сотрудники Организации Объединенных Наций (ООН) продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - заявил начальник НЦУО РФ.

По его словам, обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями "носят намеренный и регулярный характер", что угрожает ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

"В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме", - подчеркнул Мизинцев.

По его данным, в этом случае радиационное заражение грозит приграничным районам России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Кроме того, в случае заражения водных артерий, Черного моря и пролива Босфор, есть угроза для побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии.

Мизинцев также сообщил, что располагает данными о подготовке украинскими военными в районе Славянска провокации, чтобы обвинить российскую армию в гибели гражданского населения.

"Достоверно известно, что командование ВСУ силами 72-го центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных сил", - сказал он.

"В пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев - улица Геологическая - во время раздачи гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.

"Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит Вооруженные силы России в гибели гражданского населения", - сказал представитель Минобороны РФ.

В пятницу министерство обороны России заявило, что украинская армия нанесла артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар.

"В общей сложности было выпущено 20 152-миллиметровых снаряда. Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины) с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией", - заявили в Минобороны РФ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелом, которому подверглась Запорожская АЭС, и призвал воздержаться от таких действий в дальнейшем.