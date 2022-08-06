Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от обстрелов в районе Запорожской АЭС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелом, которому подверглась Запорожская АЭС, и призвал воздержаться от таких действий в дальнейшем.

"Я очень обеспокоен проведенным вчера обстрелом крупнейшей АЭС в Европе. Это показывает, что риск ядерной катастрофы (...) реален", - отметил Гросси в заявлении в субботу.

"Военные операции, ставящие под угрозу безопасность Запорожской АЭС, совершенно неприемлемы; их следует избегать любой ценой", - отмечает глава МАГАТЭ.

"Убедительно призываю все стороны проявить максимальную сдержанность близ этого важнейшего ядерного объекта и его шести реакторов", - добавил он.

В пятницу министерство обороны России заявило, что украинская армия нанесла артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар.