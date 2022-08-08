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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В народной милиции ДНР сообщили о намерении взять Авдеевку в кольцо

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время в Донбассе ведутся бои на окраинах населенных пунктов Соледар и Артемовск, чтобы впоследствии военные Донецкой народной республики смогли окружить Авдеевку, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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"По поводу Соледара и Артемовска... бои идут на окраинах данных населенных пунктов. В Авдеевку никто не входит. Авдеевка обходится с разных сторон, чтобы взять ее в кольцо", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По словам Басурина, окружение Авдеевки вынудит украинских военнослужащих сдаться.

ДНР Украина Авдеевка Соледар Артемовск
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