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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

В Минобороны РФ обвинили украинских военных в подрыве школы в Авдеевке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что школу в Авдеевке (город к северу от Донецка) взорвали украинские силы для обвинения российской армии в уничтожении гражданских объектов.

"В Авдеевке Донецкой народной республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры", - сказал на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что здание общеобразовательной школы №6 в Авдеевке взорвали украинские подразделения, которые распространили в СМИ сфабрикованные фото- и видеоматериалы.

"В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению, в отличие от украинских вооруженных формирований", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что у российской армии есть данные об оборудовании украинскими военными позиций с тяжелым вооружением на гражданских объектах в Краматорске, Дачном (Одесская область) и Лисичанске.

По словам Мизинцева, в Славянске украинские военные заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, не предупредив об этом население.

Хроника 24 февраля – 22 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Авдеевка Украина Россия
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