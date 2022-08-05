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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Госдеп счел, что США и РФ нужен контроль над вооружениями, не затронутые СНВ-III

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США и РФ при заключении новых соглашений по контролю над вооружениями должны учесть новые типы, на которые не распространяются условия действующего договора СНВ-III, заявила на брифинге замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Речь идет не о тех же типах вооружения, которые затрагивает СНВ-III. Мы хотим понимания, что есть много новых типов вооружений, есть много вопросов, с которыми надо иметь дело, касаются ли они перспективных технологий или космоса", - сказала Дженкинс.

Она пояснила, что проблематика нестратегических ядерных вооружений включена в повестку диалога США и РФ, причем беспокойство США в отношении этого оружия разделяет еще ряд стран.

Замгоссекретаря добавила, что Вашингтон и Москва также должны обсуждать новые системы мониторинга за всеми типами ядерных вооружений.

В понедельник Белый дом распространил заявление американского президента Джо Байдена, в котором он призвал Россию показать готовность к возобновлению работы с США по контролю над ядерными вооружениями.

"Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер", - говорилось в заявлении.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) или СНВ-III - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. 3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ, соответствующее соглашение вступило в силу в тот же день.

США РФ СНВ-III Бонни Дженкинс
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