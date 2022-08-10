Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

США обвинили члена иранского КСИР в планировании убийства экс-советника Трампа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США заочно обвинило члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в планировании убийства бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

"Гражданину Ирана и члену КСИР было предъявлено обвинение (...) в предоставлении и попытке предоставления материальной поддержки транснациональному заговору с целью убийства", - говорится в заявлении Минюста.

В миреИран собирается подать в суд на Трампа из-за убийства СулейманиЧитать подробнее

Согласно судебным документам, начиная с октября 2021 года 45-летний Шахрам Пурсафи, также известный как Мехди Резайи, пытался организовать убийство Болтона, вероятно, в отместку за гибель в январе 2020 года члена КСИР генерала Касема Сулеймани. Пурсафи, который имел отношение к иранскому спецподразделению КСИР "Аль-Кудс", пытался заплатить частным лицам в США $300 тыс. за убийство советника в Вашингтоне или Мэриленде.

В случае признания виновным Пурсафи грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. за использование торговых объектов между штатами для совершения убийства по найму, а также до 15 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. за предоставление и попытку оказать материальную поддержку транснациональному заговору с целью убийства. Сейчас Пурсафи остается на свободе за пределами США.

В миреЧисло жертв давки на прощании с Сулеймани увеличилось до 56 человекЧитать подробнее

3 января 2020 года стало известно о гибели в результате спецоперации США в Багдаде генерала Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

США КСИР Иран Дональд Трамп Джон Болтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });