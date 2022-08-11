Air New Zealand сократит число рейсов на полгода из-за болезней экипажей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Новозеландская авиакомпания Air New Zealand Ltd. сократит количество внутренних и международных рейсов на следующие шесть месяцев на фоне высокого уровня заболеваемости среди персонала из-за распространения коронавируса и гриппа.

В компании отметили, что наблюдают самый высокий уровень заболеваемости экипажей более чем за десятилетие.

Из-за отмены рейсов доступных мест станет меньше на 1,5%. Объем внутренних и международных рейсов составит 90% от уровня до начала пандемии COVID-19.

Количество умерших от коронавируса в Новой Зеландии может достичь несколько тысяч человек по итогам 2022 года при текущих показателях, отмечает MarketWatch.