Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID в стране

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила, что страна столкнулась с новой волной коронавируса, и предупредила о значительном росте заболеваемости COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Это период проблем и риска, такой ситуации мы до сих пор не наблюдали", - сказала Ардерн во время общения с журналистами.

"Мы впервые за два года с начала пандемии вступаем в период, когда жители Новой Зеландии будут наблюдать все больше случаев коронавируса", - отметила она.

В последние дни в Новой Зеландии резко выросло число заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 981 новый случай COVID-19.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии свыше 21,5 тыс. человек заразились COVID-19, 53 из них скончались.