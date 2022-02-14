Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 411 722 733+1 435 726

Премьер Новой Зеландии предупредила о беспрецедентной волне COVID в стране

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник заявила, что страна столкнулась с новой волной коронавируса, и предупредила о значительном росте заболеваемости COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Это период проблем и риска, такой ситуации мы до сих пор не наблюдали", - сказала Ардерн во время общения с журналистами.

"Мы впервые за два года с начала пандемии вступаем в период, когда жители Новой Зеландии будут наблюдать все больше случаев коронавируса", - отметила она.

В последние дни в Новой Зеландии резко выросло число заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 981 новый случай COVID-19.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии свыше 21,5 тыс. человек заразились COVID-19, 53 из них скончались.

Хроника коронавируса. Февраль.

10
Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.
Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек

Brent подорожала до $95,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 февраля

Талибы направят к границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

США начали подготовку к отзыву всех госслужащих из Киева в течение двух суток

Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Fitch понизило рейтинги Турции до "B+" с "BB-", прогноз - "негативный"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });