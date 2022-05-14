Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заразилась COVID-19, о чем свидетельствуют результаты сданного ей теста, говорится в заявлении офиса главы правительства.

Симптомы коронавирусной инфекции появились у Ардерн в пятницу вечером, первоначальный тест дал слабый положительный результат, а в субботу утром - явный положительный результат при экспресс-тесте на антиген, говорится в заявлении.

Она находится в изоляции с 8 мая после того, как положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован у ее супруга Кларка Гейфорда.

Ардерн должна будет находиться на карантине до 21 мая и по возможности выполнять обязанности удаленно.