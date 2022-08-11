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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян
Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании 11 августа решило ограничить гражданам России выдачу виз, а также въезд в страну по шенгенской визе, выданной Эстонией.

"Мы видим массовый рост числа российских граждан, проезжающих через Эстонию или приезжающих в Эстонию из России", - сказал на правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он заявил, что "возможность для российских граждан массово посещать Эстонию или Европу через Эстонию не соответствует духу введенных нами санкций". По его словам, Россия не должна иметь "возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан".

Министр добавил, что Эстония также прекратит выдавать россиянам визы для работы, учебы и ведения бизнеса.

В качестве исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем студентам, которые находятся в процессе завершения обучения в эстонских высших учебных заведениях, отметил Рейнсалу.

Гражданам России, имеющим долгосрочный вид на жительство в Эстонии, прибывающим в Эстонию в гости к близким родственникам, российским дипломатам, работающим в Эстонии, и членам их семей, работникам, связанным с международным грузовым и пассажирским транспортом, гражданам, которые могут передвигаться в соответствии с законодательством ЕС (и людям, которые въезжают в Эстонию по гуманитарным причинам), по-прежнему разрешено въезжать в Эстонию.

Санкция вступит в силу через неделю, 18 августа.

Эстония Урмас Рейнсалу Европа
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