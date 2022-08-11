Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Страны ЕС обсуждают координацию применения шенгенских правил для россиян

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС обсуждают между собой порядок применения шенгенских правил для российских граждан, развитие событий и координацию своих действий, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"Дискуссии идут на уровне ЕС между государствами-членами. Изучаются рекомендации (Еврокомиссии по применению правил - ИФ), консульства обсуждают это. И мы находимся в контакте с государствами-членами, чтобы видеть уровень реализации принятых решений и наших рекомендаций. Но особенно важно иметь уверенность, что предпринимаются должным образом скоординированные действия", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

В миреВласти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиянВласти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиянЧитать подробнее

Журналисты обратили ее внимание на то, что Финляндия и Латвия поднимают тему упорядочения применения шенгенского кодекса, не желая быть транзитными странами для российских туристов, получивших визы других государств ЕС, и на то, что на этом направлении нет достаточной координации.

"Ответственность за выдачу или невыдачу виз возлагается на государства-члены, которые принимают решения в индивидуальном порядке. И только они могут ограничить выдачу виз российским гражданам", - сказала в ответ Хиппер.

По ее словам, страны ЕС в соответствии с рекомендациями ЕК должны рассматривать конкретно каждую просьбу о предоставлении визы и могут отказать в случаях возможной угрозы для общественного здоровья, внутренней безопасности или международных отношений.

Хиппер напомнила также, что российская сторона значительно сократила персонал консульств стран ЕС в РФ, что ещё больше усложнило ситуацию с выдачей виз.

В миреФинский премьер выступила за ограничение выдачи турвиз россиянам на уровне ЕСЧитать подробнее

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможности прекращения выдачи россиянам странами ЕС туристических виз, представитель ЕК отметила, что важно, чтобы в каждом случае государства-члены соблюдали свои международные обязательства.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Мы имеем в виду гуманитарные случаи, членов семей, журналистов и диссидентов", - объяснила Хиппер.

При этом пресс-секретарь заметила, что ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц и не касается простых граждан.

ЕС Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Шольц усомнился в возможности запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Boeing поставил первый 787 Dreamliner более чем за год

Boeing поставил первый 787 Dreamliner более чем за год

Нефть Brent подешевела до $97,03 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 11 августа

Болтон считает ошибкой поведение администрации Байдена по отношению к Ирану

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });