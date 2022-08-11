Шольц усомнился в возможности запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Идея запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ вряд ли реализуема, заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", - сказал он на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что ФРГ ранее вводили санкции против большого числа конкретных лиц РФ.

На этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", - объяснила она.

Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать предложения ограничить россиянам въезд в Евросоюз по кратковременным визам, озвученные в ряде стран ЕС.