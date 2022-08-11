Кишинев обязал лидеров Приднестровья сообщать о зарубежных поездках

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Руководство Молдавии обязало лидеров Приднестровья уведомлять Кишинев о своих зарубежных поездках. Как сообщили "Интерфаксу" в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, это решение вступило в силу с 1 августа.

Там уточнили, что уведомительно-разрешительный механизм пересечения госграницы Молдавии, в том числе через международный аэропорт Кишинева, вводится временно. Контроль будут осуществлять компетентные органы Молдавии.

Новый механизм касается не всех жителей Приднестровского региона, а "только лиц, занимающих ответственные должности из так называемых структур власти в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу, якобы, по служебным делам".

"Благодаря этому механизму будет обеспечен мониторинг и подотчетность данных лиц по соображениям безопасности и законности. Данный механизм никоим образом не направлен на свободу передвижения по территории Молдавии и за границу в личных целях, а также не вносит ограничений в права других категорий лиц c левого берега", - уточнило Бюро по реинтеграции.

На прошлой неделе главный переговорщик Приднестровья, министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев сообщал, что приднестровская сторона намеревалась обсудить анонсированное Кишиневом введение новых огранений против региона на встрече в формате "1+1". Однако, по инициативе Кишинева, намеченная встреча была перенесена на неопределенное время.