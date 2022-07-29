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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Санду подтвердила приверженность мирному урегулированию приднестровского конфликта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности Кишинева продолжать искать пути мирного урегулирования конфликта в Приднестровье. Она считает, что решение этого конфликта необходимо найти параллельно с интеграцией Молдавии в Евросоюз.

"События на Украине влияют на ситуацию, на то, как мы сможем найти мирное решение приднестровского конфликта. Ситуация меняется, она значительно отличается от того, что было десять лет назад. Приднестровье участвует в соглашении Молдавии с ЕС о зоне свободной торговли. Более половины экспорта Приднестровья идет на рынок Евросоюза, более половины трудовых мигрантов из региона работают в странах ЕС", - сказала Санду на брифинге в Бухаресте.

Она также заявила о твердой приверженности Молдавии продолжать следовать по европейскому пути.

"На этом пути мы сталкиваемся со множеством сложностей и вызовов. Есть силы, которые преследуют цель дестабилизации ситуации в Молдавии. Мы рассчитываем на помощь Румынии. Помогите нам оставаться на этому пути", - обратилась она к президенту Клаусу Йоханнису.

Она также заверила, что власти примут экстренные меры, чтобы обеспечить страну энергоресурсами предстоящей зимой, и сообщила, что идут переговоры о покупке газа у Румынии.

Молдавия подала заявку на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. После этого МИД непризнанного Приднестровья расценил эту заявку как признак отказа Кишинева от диалога с Тирасполем по параметрам сосуществования.

В июне Молдавия получила статус кандидата в ЕС.

19 июля президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что векторы Кишинева и Тирасполя разнонаправленны. Он предложил Кишиневу и странам-гарантам переговоров подготовить и подписать совместное заявление о гарантиях мира и безопасности для Приднестровья.

Вскоре после избрания президентом Санду говорила, что считает необходимым вывод российских войск из Приднестровья.

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