Лидер Приднестровья выступил за признание независимости региона

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что нет других вариантов урегулирования приднестровского конфликта, кроме признания независимости Приднестровской Молдавской Республики.

"Что беспокоит Приднестровье? К чему мы стремимся? Независимость и стремление к международному признанию Приднестровской Молдавской Республики. Других вариантов урегулирования конфликта я не вижу, не видит никто, кто хоть что-то понимает в этом конфликте, знает историю этой земли, наших отношений с Молдовой. Это факт", - заявил он на торжественном собрании по случаю 30-летия миротворческой операции на Днестре.

"Совместные миротворческие силы с базовой составляющей Российской Федерации сохраняют покой на этой земле", - добавил он.

Заявления молдавских политиков о том, что соглашение 1992 года было подписано под давлением России он назвал опасными и лицемерными.

"Было совсем не так. Российская армия остановила войну на Днестре, спасая жизни не только приднестровцам, но и молдаванам, людям многих национальностей", - подчеркнул Красносельский.

Кишинев к этой же дате выпустил заявление, в котором высказался за вывод российских войск и трансформацию миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию.

Отметив вклад миротворцев в поддержание мира в регионе, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выразило сожаление, что так и остались нереализованными другие важные цели, закрепленные в Соглашении о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта от 21 июля 1992 года.

По оценке МИД, не обеспечена демилитаризация приднестровского региона, не устранены все препятствия для свободного передвижения людей, товаров и услуг между берегами Днестра и т.д.

С годами стали очевидны и другие недостатки, например, "привлечение к деятельности операции так называемой Оперативной группы российских войск, дислоцированной на территории страны без согласия властей РМ и т.д.", продолжило ведомство.

"Все эти факторы лежат в основе призывов преобразовать нынешнюю операцию на Днестре в гражданскую многонациональную миссию с международным мандатом", - говорится в заявлении.

Министерство подтвердило необходимость вывода Россией своих войск и вооружений с территории Молдавии исходя из конституционного нейтралитета Молдавии, решений Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года и резолюции 72/282 Генеральной Ассамблеи ООН.

"Главная цель действий Молдавии заключается в снижении военного фактора в регионе и создании гражданских механизмов, которые будут реагировать на реальные потребности процесса регулирования, способствовать укреплению доверия и созданию благоприятной атмосферы для выявления жизнеспособного решение приднестровской проблемы", - заявило министерство.

Ранее в этот день президент Молдавии Майя Санду, выступая в Бухаресте, подтвердила приверженность мирному урегулированию приднестровского конфликта.

В июне Молдавия получила статус кандидата в ЕС.

19 июля Красносельский отметил, что векторы Кишинева и Тирасполя разнонаправленны. Он предложил Кишиневу и странам-гарантам переговоров подготовить и подписать совместное заявление о гарантиях мира и безопасности для Приднестровья.

29 июля 2022 года исполнилось 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье, которая проводится в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года. Документ подписали президенты России и Молдавии Борис Ельцин и Мирча Снегур.