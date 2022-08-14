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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Слуцкий назвал ущемлением по нацпризнаку планы Латвии пересмотреть ВНЖ россиян

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий осудил идею президента Латвии Эгилса Левитса пересмотреть выданные ранее россиянам виды на жительство.

"Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем - это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку", - написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

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По его мнению, "подобные пассажи вполне могли бы стать предметом пристального внимания международных правозащитных организаций".

Ранее в воскресенье сообщалось, что Латвия должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России, также необходимо пересмотреть уже выданные Латвией виды на жительство (ВНЖ) и визы.

По словам Левитса, это будут дополнительные санкции против России.

Латвия Эгил Левитс Леонид Слуцкий
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