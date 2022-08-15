Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы), а также начала автоматической конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, с последующим зачислением бумаг на счета владельцев; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, при этом растут расписки Ozon и бумаги "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2142,48 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1113,43 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 60,78 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-1,2%), "Норникеля" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,6% "префы"), Polymetal (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,7%), акции "Татнефти" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), АФК "Система" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "РусГидро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

В понедельник совет директоров ПАО "Татнефть" на заочном заседании рассмотрит вопрос о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.

Согласно проведенному "Интерфаксом" опросу аналитиков инвесткомпаний и банков, "Татнефть" направит на дивиденды половину чистой прибыли по РСБУ за I полугодие (прибыль НК составила 152,16 млрд рублей), что соответствует выплатам в размере 32,7 руб. на акцию, либо вовсе воздержится от выплат.

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник сложно назвать позитивным. Слабая статистика по Китаю негативно повлияла на валюты риска AUD и NZD, нефть дешевеет на фоне падения переработки в КНР. Также состоялось очередное обострение в американо-китайских отношениях из-за визита делегации американских законодателей на Тайвань.

Ожидается снижение акций российских нефтегазовых компаний, также под давлением могут быть бумаги производителей цветных металлов. С одной стороны, китайский юань может показать слабость на валютных торгах, но также эта слабость может перекинуться и на российский рубль, полагает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев отмечает, что в начале недели внешний фон складывается умеренно негативно. Ключевые азиатские индексы акций подросли вслед за США, но фьючерсы на американские индексы и нефть в понедельник снижаются. Рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался хуже прогнозов.

В понедельник началась "расконвертация" депозитарных расписок в акции, что может создать навес предложения и затруднит рост фондового рынка. На этом фоне индекс МосБиржи может опуститься ниже 2100 пунктов, полагает Соловьев.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,3-2,1%, зафиксировав подъем по итогам четвертой недели подряд. Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою очередь, может предотвратить наступление рецессии в экономике страны, пишет The Wall Street Journal. Низкие процентные ставки в последние годы поддерживали рост на рынках акций и облигаций, а также таких рисковых активов, как криптовалюты.

Однако многие управляющие компании предостерегают: пока слишком рано думать, что ФРС откажется от кампании по борьбе с инфляцией. На минувшей неделе ряд представителей руководства регулятора дали понять, что он не планирует прекращать повышение ставки в ближайшей перспективе.

Предварительные данные Мичиганского университета показали, что индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 55,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более умеренный рост показателя, до 52,5 пункта.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня независимости, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5% по сравнению с I кварталом, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали более сильное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics. В пересчете на годовые темпы японский ВВП в апреле-июне увеличился на 2,2%, при прогнозах роста на 2,5%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале объем ВВП не изменился по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, а не снизился на 0,1%, как сообщалось ранее.

Розничные продажи и объем промышленного производства в Китае в июле выросли хуже прогнозов аналитиков на фоне шаткого восстановления китайской экономики после пандемии коронавируса из-за сохранения политики нулевой терпимости к COVID-19.

Объем розничных продаж увеличился на 2,7% относительно июля прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали, что показатель увеличится на 5%, отмечает Trading Economics. В июне он вырос на 3,1%.

Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 4,6%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются из-за опасений по поводу сокращения глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:02 по московскому времени составила $97,3 за баррель (-0,9% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $91,28 за баррель (-0,9% и -2,4% в пятницу).

Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета Politico.

Тем временем на прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки (до 3,1 млн б/с) из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Тем временем, число действующих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 3 единицы, до 601, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.