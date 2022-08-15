Газоснабжение Херсонской области будет осуществляться со стороны Крыма

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вопрос об организации газоснабжения Херсонской области со стороны Крымского полуострова будет решен до конца года, сообщили во временной администрации региона по итогам совещания с участием заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

"В результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тысячи жителей Херсонской области остались без газоснабжения. По словам Сергея Назарова, теперь газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма. Этот вопрос будет решен до конца года", - сообщается в понедельник в телеграм-канале временной администрации.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось что республика готова поставлять в Херсонскую область электроэнергию и газ - до 3 млн кубометров в сутки.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.