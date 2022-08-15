Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Газоснабжение Херсонской области будет осуществляться со стороны Крыма

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вопрос об организации газоснабжения Херсонской области со стороны Крымского полуострова будет решен до конца года, сообщили во временной администрации региона по итогам совещания с участием заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

"В результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тысячи жителей Херсонской области остались без газоснабжения. По словам Сергея Назарова, теперь газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма. Этот вопрос будет решен до конца года", - сообщается в понедельник в телеграм-канале временной администрации.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось что республика готова поставлять в Херсонскую область электроэнергию и газ - до 3 млн кубометров в сутки.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ереванском ТЦ
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга"

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга"

Турецкая делегация выехала в США для переговоров по F-16

МЧС Армении не считает терактом взрыв в торговом центре "Сурмалу"

МЧС Армении не считает терактом взрыв в торговом центре "Сурмалу"

Правительство Ирана отмежевалось от покушения на Салмана Рушди

Правительство Ирана отмежевалось от покушения на Салмана Рушди

Turquoise Hill отвергла предложение Rio Tinto о выкупе доли миноритариев за $2,7 млрд

Brent подешевела до $97,2 за баррель

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 августа

Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ выросло до пяти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });