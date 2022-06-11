В Шанхае вновь проверят на COVID-19 почти всех жителей

Протестующие за ограждением карантинной зоны в Шанхае Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Шанхая в субботу вновь начали проверять на возможное наличие COVID-19 почти всех жителей 25-миллионого города, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Городская администрация обязала население 15 из 16 городских районов сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Жителям пяти районов запрещено покидать свои дома на время тестирования.

При этом Шанхай лишь на прошлой неделе вернулся к привычной жизни после двух месяцев жесткого локдауна. Как сообщили медслужбы в субботу, за минувшие сутки в городе выявили семь случаев COVID-19 с симптомами, причем шесть из них зарегистрировали за пределами карантинных зон. Медики также диагностировали девять бессимптомных случаев заболевания.

Тем временем, в Пекине выявили 36 новых случаев COVID-19 с симптомами и 25 бессимптомных случаев. Накануне эти показатели составляли, соответственно, семь и один. Носителей вируса обнаружили в 14 из 16 городских районов. В результате с четверга в Пекине вновь стали ужесточать ограничения - спустя менее двух недель после того, как власти ослабили их.

Всего в материковом Китае за сутки диагностировали 210 случаев коронавируса, а днем ранее - 151.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными. Всего за время пандемии в Китае подтвердили 224 тыс. 659 случаев COVID-19 с симптомами и 5 тыс. 226 летальных исходов среди инфицированных.