Число пропавших без вести после взрыва в ереванском ТЦ уменьшилось до 18 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Граждане Ирана, считавшиеся пропавшими без вести на территории ереванского торгового центра "Сурмалу", где в воскресенье произошел взрыв, находятся в Грузии, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Представитель посольства Ирана в Армении проинформировал, что пять из шести, предположительно, пропавших без вести граждан Ирана находятся в Грузии", - написал он в соцсетях.

По его словам, на данный момент пропавшими без вести считаются 18 человек, в том числе, одна гражданка России.

Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло восьми человек, ранее сообщил Костанян.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.