Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 15 человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 15 человек, сообщает МЧС Армении.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела восьми погибших.

В ведомстве отметили, что пропавшими без вести считаются 18 человек, в том числе одна гражданка России.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.