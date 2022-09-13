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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Узбекистан и РФ поделят поровну деньги от продажи 6 московских квартир Гульнары Каримовой

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Средства, вырученные от продажи в Москве недвижимости Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента Узбекистана, будут поделены между узбекской и российской сторонами, сообщил замминистра юстиции республики Музраф Икрамов.

"Шесть квартир, купленных в Москве Каримовой, были конфискованы. Полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях обращены в пользу Узбекистана и России", - сказал Икрамов журналистам во вторник.

По его словам, судебные исполнители России занимаются этими процедурами.

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В феврале 2020 года сообщалось, что суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников. В этой связи были начаты мероприятия по реализации конфискованного имущества в РФ для дальнейшего возврата вырученных средств в страну.

Тогда же сообщалось, что Франция вернула Узбекистану $10 млн из активов Каримовой. В январе 2021 года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против дочери бывшего президента страны.

По данным Минюста, госорганы страны продолжают активную работу с властями Швейцарии и США по возврату в Узбекистан активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности.

Приговор Гульнаре Каримовой

Ранее сообщалось, что Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте 2020 года увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В декабре 2017 года Минфин США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

Гульнара Каримова Узбекистан Москва
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