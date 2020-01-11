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Узбекистан решил вернуть 70 предметов искусства Гульнары Каримовой из ее виллы в Женеве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Узбекистан работает над возвращением в страну 70 предметов искусства, обнаруженных на вилле дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве.

"Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой в Женеве", - отмечается в сообщении надзорного ведомства. Профильные ведомства Узбекистана сотрудничают с компетентными органами Швейцарии, Франции, Российской Федерации, Латвии и других стран.

По данным Генпрокуратуры, ранее в Узбекистане по адресам Каримовой были обнаружены и арестованы 985 предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева), признанные материально-культурными и художественными ценностями, общая сумма которых превышает 12,7 млрд. сум. ($1,3 млн по курсу на 11 января). Они по решению суда обращены в доход государства и переданы в Государственные музеи Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане в среду 8 января начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

До этого 6 января Генпрокуратура Узбекистана сообщила о завершении расследования нового уголовного дела в отношении Каримовой. По данным следствия, созданная ей группировка запугивала владельцев промышленных предприятий и заставляла переоформлять имущество на подконтрольные Каримовой компании. Сумма ущерба - свыше $165 млн и 85 млрд сумов (почти $9 млн). Кроме того, в августе 2019 года Генпрокуратурой Узбекистана были возбуждены уголовные дела в отношении Каримовой по фактам хищения госсредств и заключения сделок вопреки интересам республики.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела она была осуждена на десять лет лишения свободы, однако 1 июля 2018 года суд изменил наказание на ограничение свободы на пять лет. В начале марта 2019 года Каримову перевели в колонию общего режима на остаток срока из-за систематических нарушений установленных судом обязательств.

Общая сумма причиненного ущерба старшей дочери экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".

Узбекистан Гульнара Каримова

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