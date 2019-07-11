МВД и Минюст Узбекистана опровергли жалобы на плохое обращение с Гульнарой Каримовой

Аккаунт, в котором эти жалобы появились, принадлежит ее дочери, но ведут его "другие люди"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В МВД и Минюсте Узбекистана опровергли утверждение о том, что осужденной дочери покойного президента страны Ислама Каримова Гульнаре не предоставляют необходимую медицинскую помощь в колонии и что на нее оказывают давление. Запись об этом 3 июля появилась в инстаграме дочери Гульнары Каримовой Иман.

С 7 по 10 июля осужденной предоставили длительное свидание с родственниками. По итогам общения с ней они не высказывали жалоб о давлении на нее или о непредоставлении ей медицинской помощи, сообщила пресс-служба Минюста.

Иман Каримова сообщила сотрудникам МВД, что на ее мать давление не оказывалось, а медицинская помощь ей предоставлялась своевременно, говорится в пресс-релизе министерства. Когда ее спросили, откуда информация о давлении и о выдворении ее матери из медицинского блока появилась в инстаграме, Иман сказала, что аккаунт "iman.k17" действительно ей принадлежит, но публикации там делают "другие лица".

В марте Генпрокуратура Узбекистана опровергала сообщения о попытке самоубийства Гульнары Каримовой.

Каримова с 1995 года работала в МИДе Узбекистана и занимала должности в различных дипмиссиях, а также занималась общественной деятельностью, благотворительностью, писала музыку и пела, создала дизайнерский бренд Guli, под которым выпускала парфюмы и ювелирные украшения. В 2013 году ее лишили дипломатического иммунитета, осенью того же года против нее возбудили уголовное дело в Узбекистане, в 2014 году прокуратура Швейцарии начала в ее отношении расследование об отмывании.

В августе 2015 года суд в Узбекистане приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы. В 2016 году умер президент Ислам Каримов, а в 2017 года в отношении Каримовой возобновили новое уголовное дело и в декабре Ташкентский областной суд приговорил ее к десяти годам лишения свободы. Полгода спустя ей заменили наказание на ограничение свободы, но в марте 2019 года ее снова задержали и вернули в колонию.