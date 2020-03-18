Гульнару Каримову приговорили к 13 годам по новым обвинениям

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ташкенте приговорил дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях, сообщает в среду пресс-служба Верховного суда республики.

"Суд (...) признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлений", - отмечается в сообщении.

Согласно нормам уголовного законодательства и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

В декабре стало известно о завершении следствия по новому делу в отношении Каримовой, в рамках которого ее обвинили в хищении госсредств, создании организованной преступной группировки и заключении сделок вопреки интересам страны. В рамках этого дела ущерб, нанесенный Узбекистану, оценили в $173,9 млн.

В 2015 году Каримова была осуждена в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов

В декабре 2017 года Минфин США внесл Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным американской стороны, дочь экс-президента "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.