Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным свой визит во Львов

Визит президента Турции и генсека ООН во Львов Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным результаты своих переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшиеся в четверг во Львове.

"Турция продолжит оценивать вместе с российским президентом Путиным и российской стороной результаты сегодняшних переговоров", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана с совместной с Гутерришем и Зеленским пресс-конференции.

Он отметил, что трехсторонние переговоры во Львове преследовали цель урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, Эрдоган напомнил о соглашении по поставкам зерна и сказал, что с 1 августа на мировые рынки благодаря рейсам 25 судов поступили примерно 625 тыс. тонн зерна с Украины. Также президент Турции выразил беспокойство в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

В среду заместитель представителя генсека Фархан Хак заявлял, что Гутерриш в ходе поездки во Львов постарается способствовать деэскалации ситуации на Украине.