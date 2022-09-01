Дерипаска считает, что для налаживания экспорта зерна из России нужны инвестиции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Существуют проблемы с экспортом зерна из России и с его логистической составляющей, их можно решить, но для этого нужны инвестиции, заявил журналистам в Усть-Лабинске предприниматель Олег Дерипаска.

"Можно увеличить (экспорт на рынок восточных стран - ИФ) на 20-25%, и это сложно. По-моему, зерна будет (увеличение на - ИФ) 15%. Восстановить объемы, логистические решения. Не так ужасно всё, однако это сложный ход, который требует инвестиции, а для этого нужно снизить ставку и обеспечить возможность развития долгового рынка. Всё это нужно делать здесь, в России, пока коллеги обсуждают стратегию до 2030, 2035, 2045 года, будем ждать", - ответил он на вопрос, удастся ли России полностью перенаправить экспорт, в том числе сырьевых товаров, на Восток или же отказ от поставок на Запад скомпенсировать в ближайшей перспективе не удастся.

С удобрениями Дерипаска проблем не видит.

"Я не могу сказать, что урожай намного хуже, с химией все в порядке, с удобрениями тоже. Я не вижу пока проблем. С экспортом есть проблемы, с логистикой, они будут решаться. Глобальная рецессия, конечно, подтолкнет цены, какие-то другие будут изменения. Но я пока не вижу проблем", - сказал он.

В этой же беседе он заявил, что для успешной борьбы с вызовами экономике Банку России необходимо снизить ключевую ставку до 4% с нынешних 8%.