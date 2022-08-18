Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Власти Энергодара сообщили об очередной атаке ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в ночь на пятницу огонь по Энергодару на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в администрации города.

В телеграм-канале администрации сообщается, что открыт "массированный огонь по городу Энергодар".

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры, пострадавших уточняется.

Член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем телеграм-канале, что массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков начался 22:50 мск.

По данным Минобороны РФ, ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС к дате посещения Одессы генеральным секретарем ООН. Он будет находиться на Украине с 17 по 19 августа. Нанесение ударов планируется из городских кварталов Никополя.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В последние месяцы активно обсуждается возможный визит генерального директора агентства Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. С российской стороны звучат заявления о готовности оказать содействие в решении организационных вопросов.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Хроника 24 февраля – 18 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сербии назвал "сложной" встречу с главой краевого правительства Косово

Президент Сербии назвал "сложной" встречу с главой краевого правительства Косово

С 1 августа 24 судна вывезли из украинских портов более 597 тыс. тонн продовольствия

С 1 августа 24 судна вывезли из украинских портов более 597 тыс. тонн продовольствия

Что произошло за день: четверг, 18 августа

Нарва может подать в суд на правительство Эстонии из-за переноса памятника танку Т-34

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным свой визит во Львов

Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным свой визит во Львов

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Отстыковку грузовика Cargo Dragon от МКС перенесли на 19 августа

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Движение поездов в Британии почти остановилось из-за забастовки железнодорожников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });