Власти Энергодара сообщили об очередной атаке ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в ночь на пятницу огонь по Энергодару на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в администрации города.

В телеграм-канале администрации сообщается, что открыт "массированный огонь по городу Энергодар".

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры, пострадавших уточняется.

Член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем телеграм-канале, что массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков начался 22:50 мск.

По данным Минобороны РФ, ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС к дате посещения Одессы генеральным секретарем ООН. Он будет находиться на Украине с 17 по 19 августа. Нанесение ударов планируется из городских кварталов Никополя.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В последние месяцы активно обсуждается возможный визит генерального директора агентства Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. С российской стороны звучат заявления о готовности оказать содействие в решении организационных вопросов.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.